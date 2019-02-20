Горожане стали массово жаловаться на высокую цену

Горожане стали массово жаловаться на высокую ценуВладимирцы стали массово жаловаться на подорожание оплаты за техобслуживание и ремонт газовых плит в своих квартирах. Городские депутаты решили поговорить с представителями владимирского филиала АО «Газпром».Выяснилось, что в прошлом году стоимость обслуживания газовой плиты составляла 375 рублей, в этом году эта сумма составляет 397 рублей. Подорожание связывают с увеличением НДС. В оправдание газовики стали приводить примеры стоимости той же услуги в регионах-соседях. Так, в Ярославле - 454 рублей, а в Иваново – 657 рублей.Столь большая разница в ценах зависит от размеров часовой ставки слесаря — во Владимире она ниже, чем во многих городах. Плата по договору производится раз в год. К техническому обслуживанию относится визуальная проверка плиты, герметичность соединений, круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание и многое другое.