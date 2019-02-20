Работа над реализацией прошлогоднего послания президента России Владимира Путина почти завершена. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, парламентарии приняли 86 законов, еще 10 находятся на рассмотрении.

Работанад реализацией прошлогоднего послания президента России ВладимираПутина почти завершена. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина,парламентарии приняли 86 законов, еще 10 находятся на рассмотрении.Председательнижней палаты отметил, что это почти 90% законов, необходимых дляреализации послания президента – 2018. "Внесения еще двух инициативожидаем в ближайшее время от правительства", – сообщил Володинжурналистам.первую очередь спикер Госдумы выделил социальные инициативы. Речь идет оповышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточногоминимума, сокращения сроков принятия решения о выдаче материнскогокапитала, что имеет большую важность для семей.ТакжеВолодин отметил распространение системы страхования вкладов на малыепредприятия, усиление уголовной ответственности за хищение средств сбанковских счетов или электронных денег."Этотолько несколько примеров.Такие же темпы работы нам необходимосохранить и при реализации нового послания", – подчеркнул спикер.настоящее время на Охотном Ряду ожидают от правительства внесенияпоправок, которые позволят ускорить темпы роста инвестиций в основнойкапитал и повысить до 25% их долю в валовом внутреннем продукте (ВВП).Также кабмин пока не предоставил поправок по определениюкадастровой стоимости недвижимости, чтобы она не была выше рыночнойцены.Оглашениепослания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российскоголидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяетосновные направления внутренней и внешней политики.Нацеремонии присутствуют члены верхней и нижней палат парламента – СоветаФедерации и Государственной думы, представители правительства, главыКонституционного и Верховного судов, руководство Центризбиркома, Счетнойпалаты, члены Госсовета, Общественной палаты, представители основныхроссийских религиозных конфессий, главы регионов, городов федеральногозначения.