Акцент
в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию сделан на
решении проблем людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его
словам, парламентариям очень важно оперативно принять законы для претворения в жизнь инициатив главы государства.
Акцент
в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию сделан на
решении проблем людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его
словам, парламентариям очень важно оперативно принять законы для претворения в жизнь инициатив главы государства.
Главное
в послании – помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, отметил
Володин. Речь идет о пенсионерах, многодетных и неполных семьях, а также
семьях, в которых воспитывается ребенок-инвалид, заявил спикер Госдумы.
"Запрос
на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертой
бедности, президент услышал, реализовал в послании", – сказал
председатель нижней палаты в интервью Первому каналу.
Теперь
парламентариям важно как можно быстрее принять законы для реализации
послания, сказал Володин. Причем некоторые из нормативно-правовых актов
будут с обратным действиям: отчет по ним начнется с 1 января 2019 года.
"Помощь
оперативно будет оказана тем семьям, где решаются жилищные проблемы или
где, скажем, есть сложности при выплате ипотечных кредитов", -
подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, забота о гражданах и
сбережение народа стали главной темой сегодняшнего послания главы
государства.
Все
необходимые ресурсы для этого есть, уверен Володин. Вместе с тем он
отметил, что дальнейшее развитие экономики – не менее важный вопрос,
озвученный президентом. В 2021 году экономика должна расти почти в два
раза выше нынешних темпов – на уровне более 3% в год, напомнил слова
Путина Володин.
Для
обеспечения такого роста нужно диверсифицировать экономику, создать
новые рабочие места, благоприятные условия для малого и среднего
бизнеса, а также развивать цифровую экономику, подчеркнул спикер. Как
отметил Владимир Путин, для решения таких задач необходимы
ответственность и дисциплина.
Кроме того, напомнил председатель нижней палаты, президент сделал акцент на необходимости уважения к людям.
"Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должны сменить работу", – заявил Володин.
В
реализации послания главы государства многое зависит от решений не
только федерального, но и регионального и местного уровней. Чиновники и
депутаты должны быть ближе к людям, им необходимо научиться
сопереживанию, сказал спикер Госдумы.
В
своем выступлении президент затронул и международную проблематику.
Комментируя эту часть послания, Володин отметил твердость заявлений
главы государства. Вместе с тем они не были агрессивными, сказал
парламентарий.
"Президент
подчеркнул, было бы правильно сегодня, чтобы представители США, их
правящая элита осознали, что нам лучше строить мирные отношения", -
добавил законодатель.
Вопрос
реализации послания Владимира Путина депутаты рассмотрят на заседании
Совета Госдумы, который начнется сегодня в 16:00. По словам Володина,
специальной рабочей группе будет поручено в течение недели провести
анализ поставленных президентом задач, наметить план их законодательного
обеспечения, составить график внесения нормативно-правовых актов на
рассмотрение, определить формат взаимодействия с правительством по этим
вопросам. Не менее важно выстроить работу с экспертным сообществом,
подчеркнул спикер.
Оглашение
послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского
лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет
основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат
выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом
"е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е для
Владимира Путина.
На
церемонии присутствовали члены верхней и нижней палат парламента –
Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства,
главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной
избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной
палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы
регионов, городов федерального значения.
В
этом году главной темой послания президента стала
социально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложил
ряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы по
увеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки для
многодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов, решению проблем с
местами в дошкольных учреждениях и многое другое.