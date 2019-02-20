Акцент в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию сделан на решении проблем людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, парламентариям очень важно оперативно принять законы для претворения в жизнь инициатив главы государства.

Акцентв послании президента Владимира Путина Федеральному собранию сделан нарешении проблем людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По егословам, парламентариям очень важно оперативно принять законы для претворения в жизнь инициатив главы государства.Главноев послании – помощь тем, кто нуждается в ней больше всего, отметилВолодин. Речь идет о пенсионерах, многодетных и неполных семьях, а такжесемьях, в которых воспитывается ребенок-инвалид, заявил спикер Госдумы."Запросна оказание помощи именно тем, кому сложно, кто находится за чертойбедности, президент услышал, реализовал в послании", – сказалпредседатель нижней палаты в интервью Первому каналу.Теперьпарламентариям важно как можно быстрее принять законы для реализациипослания, сказал Володин. Причем некоторые из нормативно-правовых актовбудут с обратным действиям: отчет по ним начнется с 1 января 2019 года."Помощьоперативно будет оказана тем семьям, где решаются жилищные проблемы илигде, скажем, есть сложности при выплате ипотечных кредитов", -подчеркнул спикер Госдумы. По его словам, забота о гражданах исбережение народа стали главной темой сегодняшнего послания главыгосударства.Всенеобходимые ресурсы для этого есть, уверен Володин. Вместе с тем онотметил, что дальнейшее развитие экономики – не менее важный вопрос,озвученный президентом. В 2021 году экономика должна расти почти в двараза выше нынешних темпов – на уровне более 3% в год, напомнил словаПутина Володин.Дляобеспечения такого роста нужно диверсифицировать экономику, создатьновые рабочие места, благоприятные условия для малого и среднегобизнеса, а также развивать цифровую экономику, подчеркнул спикер. Какотметил Владимир Путин, для решения таких задач необходимыответственность и дисциплина.Кроме того, напомнил председатель нижней палаты, президент сделал акцент на необходимости уважения к людям."Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должны сменить работу", – заявил Володин.реализации послания главы государства многое зависит от решений нетолько федерального, но и регионального и местного уровней. Чиновники идепутаты должны быть ближе к людям, им необходимо научитьсясопереживанию, сказал спикер Госдумы.своем выступлении президент затронул и международную проблематику.Комментируя эту часть послания, Володин отметил твердость заявленийглавы государства. Вместе с тем они не были агрессивными, сказалпарламентарий."Президентподчеркнул, было бы правильно сегодня, чтобы представители США, ихправящая элита осознали, что нам лучше строить мирные отношения", -добавил законодатель.Вопросреализации послания Владимира Путина депутаты рассмотрят на заседанииСовета Госдумы, который начнется сегодня в 16:00. По словам Володина,специальной рабочей группе будет поручено в течение недели провестианализ поставленных президентом задач, наметить план их законодательногообеспечения, составить график внесения нормативно-правовых актов нарассмотрение, определить формат взаимодействия с правительством по этимвопросам. Не менее важно выстроить работу с экспертным сообществом,подчеркнул спикер.Оглашениепослания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российскоголидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяетосновные направления внутренней и внешней политики. Такой форматвыступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом"е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е дляВладимира Путина.Нацеремонии присутствовали члены верхней и нижней палат парламента –Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства,главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральнойизбирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественнойпалаты, представители основных российских религиозных конфессий, главырегионов, городов федерального значения.этом году главной темой послания президента сталасоциально-экономическая повестка. Помимо прочего, президент предложилряд мер по поддержке семей. Глава государства озвучил инициативы поувеличению выплат для семей с детьми, снижению налоговой нагрузки длямногодетных семей, помощи в выплате ипотечных кредитов, решению проблем сместами в дошкольных учреждениях и многое другое.