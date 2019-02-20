Киев резко повышает ставки в борьбе за Азовское море. Вооруженные до зубов
украинцы устроили стрельбу рядом с Крымским мостом. До этого власти
Незалежной неоднократно грозились совершить атаку на переправу.
Киев резко повышает ставки в борьбе за Азовское море. Вооруженные до зубов
украинцы устроили стрельбу рядом с Крымским мостом. До этого власти
Незалежной неоднократно грозились совершить атаку на переправу.
Провокация со стрельбой была разыграна с помощью украинских пограничников на Азове. По сообщению Госпогранслужбы Украины, корабли отработали защиту от атаки атаки с моря и смоделировали возможную десантную операцию противника.
Азовское море, как известно, совсем небольшое, маневры украинских пограничников проходили недалеко от Крымского моста. В Госпогранслужбе
также сообщили, что военнослужащие провели разведку местности и
отработали сценарий, согласно которому судно-нарушитель пыталось
приблизиться к берегу для совершения диверсии.
Резкое
обострение ситуации в Азовском море произошло после ноябрьской
провокации украинских ВМС недалеко от Крымского моста. Российские
пограничники не стали любезничать с нарушителями и задержали несколько
судов. Позже команды украинских кораблей были арестованы.
Это уже не первые маневры пограничников Незалежной
у Крымского моста. В начале февраля украинцы сосредоточили на Азове
суда морской охраны, катера, авиацию и береговые артиллерийские батареи.
В маневрах принимал участие генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий
операцией ВСУ в Донбассе.
Стоит
отметить, что в Киеве полно горячих голов, призывающих к радикальным
мерам в отношении . Дошло до того, что в Верховной раде
заявили о необходимости сотрудничества с членами террористического
подполья на Кавказе.
Высказывались
также идеи подрыва Крымского моста, артиллерийского удара. Были и те,
кто захотел атаковать переправу при помощи авиации.
был открыт в мае прошлого года. Сейчас строители заняты
сооружением железнодорожной части. Первые поезда по переправе проедут
уже в конце 2019 года.