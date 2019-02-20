Киев резко повышает ставки в борьбе за Азовское море. Вооруженные до зубов украинцы устроили стрельбу рядом с Крымским мостом. До этого власти Незалежной неоднократно грозились совершить атаку на переправу.

Киев резко повышает ставки в борьбе за Азовское море. Вооруженные до зубовукраинцы устроили стрельбу рядом с Крымским мостом. До этого властиНезалежной неоднократно грозились совершить атаку на переправу.Провокация со стрельбой была разыграна с помощью украинских пограничников на Азове. По сообщению Госпогранслужбы Украины, корабли отработали защиту от атаки атаки с моря и смоделировали возможную десантную операцию противника.Азовское море, как известно, совсем небольшое, маневры украинских пограничников проходили недалеко от Крымского моста. В Госпогранслужбетакже сообщили, что военнослужащие провели разведку местности иотработали сценарий, согласно которому судно-нарушитель пыталосьприблизиться к берегу для совершения диверсии.Резкоеобострение ситуации в Азовском море произошло после ноябрьскойпровокации украинских ВМС недалеко от Крымского моста. Российскиепограничники не стали любезничать с нарушителями и задержали несколькосудов. Позже команды украинских кораблей были арестованы.Это уже не первые маневры пограничников Незалежнойу Крымского моста. В начале февраля украинцы сосредоточили на Азовесуда морской охраны, катера, авиацию и береговые артиллерийские батареи.В маневрах принимал участие генерал-лейтенант Сергей Наев – командующийоперацией ВСУ в Донбассе.Стоитотметить, что в Киеве полно горячих голов, призывающих к радикальныммерам в отношении . Дошло до того, что в Верховной радезаявили о необходимости сотрудничества с членами террористическогоподполья на Кавказе.Высказывалисьтакже идеи подрыва Крымского моста, артиллерийского удара. Были и те,кто захотел атаковать переправу при помощи авиации.был открыт в мае прошлого года. Сейчас строители занятысооружением железнодорожной части. Первые поезда по переправе проедутуже в конце 2019 года.