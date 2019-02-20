Для ребят была проведена экскурсия по музеям истории Московского уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве...

На Петровке, 38 состоялась встреча выпускников ГБПОУ г. Москвы «Колледж полиции» с руководителями ГУ МВД России по г. Москве.Главное Управление столичной полиции посетили выпускники «Колледжа полиции», завершающие обучение с отличием. Для ребят была проведена экскурсия по музеям истории Московского уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по г. Москве. Также они побывали в Центре оперативного управления, где осуществляется руководство силами и средствами, задействованными в системе единой дислокации в охране общественного порядка. Там им рассказали обо всех самых современных технических разработках в области контроля за соблюдением общественного порядка на улицах, торговых центрах, а также в местах массового скопления граждан. Кроме того ребята посмотрели документальный фильм, который наглядно показал сферу применения этих технологий в реальной жизни.Экскурсия по Главному управлению МВД России по г. Москве завершилась в большом зале Коллегии, где выпускникам рассказали об условиях приема на службу в органы внутренних дел и направления на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что встреча с выпускниками «Колледжа полиции» становится традицией и особую гордость вызывает то, что выпускников, завершающих обучение с отличием, в этом году стало больше – «Сегодня вы здесь в качестве гостей, но я уверен, что многие из вас в ближайшем будущем станут частью нашего большого коллектива».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве