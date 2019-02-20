Артем Шейнин прокомментировал пародию на себя, вышедшую на канале ТНТ. На
YouTube саркастический ролик заблокировали.
Артем Шейнин прокомментировал пародию на себя, вышедшую на канале ТНТ. На
YouTube саркастический ролик заблокировали.
Ведущий политического ток-шоу "Время покажет" отреагировал
на скетч-пародию "Время накажет" на телеканале ТНТ. Шейнин пояснил,
что пародия получилась на высоком уровне и ему понравилась.
Артем Шейнин отметил, что ему доставило удовольствие то, что пародию
делали профессионалы. Он вовсе не обижен на такие комические нападки.
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