Артем Шейнин прокомментировал пародию на себя, вышедшую на канале ТНТ. На YouTube саркастический ролик заблокировали.

Артем Шейнин прокомментировал пародию на себя, вышедшую на канале ТНТ. НаYouTube саркастический ролик заблокировали.Ведущий политического ток-шоу "Время покажет" отреагировална скетч-пародию "Время накажет" на телеканале ТНТ. Шейнин пояснил,что пародия получилась на высоком уровне и ему понравилась.Артем Шейнин отметил, что ему доставило удовольствие то, что пародиюделали профессионалы. Он вовсе не обижен на такие комические нападки.Материал дополняется