Вторая ракетка мира Симона Халеп успешно решила задачу по выходу в третий круг теннисного турнира серии WTA, который проходит в Дубае. В матче второго круга румынка одержала победу над канадской теннисисткой Эжени Бушар.

Вторая ракетка мира Симона Халеп успешно решила задачу по выходу в третий круг теннисного турнира серии WTA, который проходит в Дубае. В матче второго круга румынка одержала победу над канадской теннисисткой Эжени Бушар.79 номер мирового посева проиграла в двух сетах, но навязала Халеп упорную борьбу. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу румынской спортсменки. Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. Этот поединок стал для теннисисток пятой очной встречей и теперь европейка увеличила свое преимущество – 4:1.Следующей соперницей Халеп станет украинка Леся Цуренко, которая в параллельном матче обыграла китаянку Чжу Линь – 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Встреча между Халеп и Цуренко состоится 20 февраля.