Английский Ливерпуль не смог победить немецкую Баварию на своем поле в первом матче 1/8финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью 0:0.

Английский "Ливерпуль" не смог победить немецкую "Баварию" на своем поле в первом матче 1/8финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью 0:0.Главный тренер "красных" Юрген Клопп отметил, что ничья – не тот результат, на который рассчитывала его команда. "У нас с самого начала не все получалось. Не хватало последнего паса. Конечно, мы не мечтали не о ничейном исходе, но ситуация рабочая. Я не могу считать себя счастливым, однако полностью удовлетворен", — приводит слова Клоппа "Спорт-Экспресс"." Моменты у нас были, но свои шансы мы не использовали. Ноль — ноль — лучшая из ничьих для домашнего матча. Результат не идеальный, но и не худший", — продолжил Клопп.