В Приморье задержан водитель автомобиля Volvo, который подозревается в наезде на семью на тротуаре во Владивостоке, в результате чего погибли мать и ребенок.

В Приморье задержан водитель автомобиля Volvo, который подозревается в наезде на семью на тротуаре во Владивостоке, в результате чего погибли мать и ребенок.Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские задержали подозреваемого в совершении ДТП во Владивостоке, в результате которого погибли полуторагодовалый ребенок и его мать.Ранее сообщалось, что накануне вечером во Владивостоке водитель автомобиля Volvo выехал на тротуар, совершив наезд на семью из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. Водитель скрылся с места происшествия.Пострадавших экстренно госпитализировали, была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролись за жизнь пациентов, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина и ребенок скончались.