Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20 февраля. Содержание речи главы государства, разумеется, держится в секрете. Большое внимание к посланию приковано и на Западе: там еще не забыли эффектного прошлогоднего выступления Путина, во время которого президент продемонстрировал новейшее отечественное оружие.

Посланиепрезидента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20февраля. Содержание речи главы государства, разумеется, держится всекрете. Большое внимание к посланию приковано и на Западе: там еще незабыли эффектного прошлогоднего выступления Путина, во время которогопрезидент продемонстрировал новейшее отечественное оружие.Посланиепрезидента в этом году пройдет за пределами кремлевских стен. В БольшомГеоргиевском зале, традиционном месте мероприятия, ведутся ремонтныеработы. В 2019 году Путин будет произносить речь в московском Гостиномдворе.Одиниз главных вопросов – будут ли в послании президента – 2019использоваться мультимедийные технологии. В прошлом году Владимир Путиннесколько раз прерывал речь для демонстрации на большом экране новейшихобразцов российского оружия.Главагосударства представил перспективные разработки, которые должныобеспечить безопасность страны и закрепить ее преимущество встратегических видах вооружений. Один из таких образцов – тяжелаяракета "Сармат". Она имеет короткий активный участок полета, что сильноосложняет работу противоракетной обороны.был представлен и гиперзвуковой авиационныйкомплекс "Кинжал" с ракетой, скорость которой в 10 раз больше скоростизвука. Он уже взят на вооружение и несет боевое дежурство в Южномвоенном округе.России вызвало крайне нервную реакцию на Западе. ПрезидентСША Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель бросились звонить другдругу и обмениваться мнениями о новом российском оружии.Лидерывыразили обеспокоенность посланием Путина и заявили, что подобнаяриторика может иметь негативные последствия для международных усилий поконтролю над оружием.Оглашениепослания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российскоголидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяетосновные направления внутренней и внешней политики. Такой форматвыступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом"е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е дляВладимира Путина.