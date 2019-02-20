Послание
президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20
февраля. Содержание речи главы государства, разумеется, держится в
секрете. Большое внимание к посланию приковано и на Западе: там еще не
забыли эффектного прошлогоднего выступления Путина, во время которого
президент продемонстрировал новейшее отечественное оружие.
Послание
президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20
февраля. Содержание речи главы государства, разумеется, держится в
секрете. Большое внимание к посланию приковано и на Западе: там еще не
забыли эффектного прошлогоднего выступления Путина, во время которого
президент продемонстрировал новейшее отечественное оружие.
Послание
президента в этом году пройдет за пределами кремлевских стен. В Большом
Георгиевском зале, традиционном месте мероприятия, ведутся ремонтные
работы. В 2019 году Путин будет произносить речь в московском Гостином
дворе.
Один
из главных вопросов – будут ли в послании президента – 2019
использоваться мультимедийные технологии. В прошлом году Владимир Путин
несколько раз прерывал речь для демонстрации на большом экране новейших
образцов российского оружия.
Глава
государства представил перспективные разработки, которые должны
обеспечить безопасность страны и закрепить ее преимущество в
стратегических видах вооружений. Один из таких образцов – тяжелая
ракета "Сармат". Она имеет короткий активный участок полета, что сильно
осложняет работу противоракетной обороны.
В
был представлен и гиперзвуковой авиационный
комплекс "Кинжал" с ракетой, скорость которой в 10 раз больше скорости
звука. Он уже взят на вооружение и несет боевое дежурство в Южном
военном округе.
России вызвало крайне нервную реакцию на Западе. Президент
США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель бросились звонить друг
другу и обмениваться мнениями о новом российском оружии.
Лидеры
выразили обеспокоенность посланием Путина и заявили, что подобная
риторика может иметь негативные последствия для международных усилий по
контролю над оружием.
Оглашение
послания Федеральному собранию – ежегодное мероприятие российского
лидера. Глава государства оценивает положение дел в стране и определяет
основные направления внутренней и внешней политики. Такой формат
выступления президента предусмотрен 84-й статьей Конституции, пунктом
"е". Сегодняшнее послание – 25-е в новейшей истории России и 15-е для
Владимира Путина.