В ходе следствия установлена причастность фигуранта к совершению краж и грабежа.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж).Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в марте прошлого года после поступившего в полицию сообщения о грабеже на улице Каховского районого центра. Предметом преступного посягательства стал планшетный компьютер.В ходе расследования уголовного дела полицейские установили причастность задержанного к совершенной ранее краже велосипеда из подъезда жилого дома. Аналогичную кражу фигурант совершил уже будучи привлеченным в качестве подозреваемого по двум уголовным делам.Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 27 000 рублей. Похищенное имущество обвиняемый реализовал, а деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время материалы уголовных дел переданы в суд для рассмотрения по существу.