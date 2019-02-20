Россия не планировала и не отменяла никаких встреч с американской стороной.

Россия не планировала и не отменяла никаких встреч с американской стороной.Как передает РИА Новости, об этом комментируя слова президента Украины Петра Порошенко, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что возникает вопрос – кто лжёт: "Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс или Пенс наврал Порошенко?"Ранее глава Украины проинформировал мировую общественность о том, что американцы из-за инцидента в Керченском проливе отменили все встречи с представителями России. При этом Порошенко сообщил, что об этом ему рассказал на полях мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс.25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Помимо нарушения государственной границы суда опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и в результате были задержаны, а экипажи арестованы.Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских кораблей были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией, которая была проведена в связи с низким рейтингом Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.