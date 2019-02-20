Представители санкт-петербургского Зенита выразили заинтересованность в полузащитнике Оренбурга Алексее Сутормине, который является воспитанником клуба с берегов Невы. В Зените рассчитывают купить игрока до окончания зимнего трансферного окна.

Представители санкт-петербургского "Зенита" выразили заинтересованность в полузащитнике "Оренбурга" Алексее Сутормине, который является воспитанником клуба с берегов Невы. В "Зените" рассчитывают купить игрока до окончания зимнего трансферного окна.На данный момент, стороны обсуждают детали готовящейся сделки, сообщает Чемпионат.Com. Впрочем, главной преградой в осуществлении трансфера может стать сам хавбек, который выразил желание остаться в "Оренбурге" до конца текущего сезона.Не исключено, что представители "Зенита" и "Оренбурга" вернутся к переговорам уже в летнее трансферное окно. Отметим, что Сутормин в нынешнем сезоне сыграл в 15 играх российской премьер-лиги, отметившись тремя голами и одной голевой передачей.