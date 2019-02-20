В Кишиневе без каких-либо внятных причин пограничники отказали во въезде съемочной группе Вестей. Наш коллега Андрей Григорьев направлялся, чтобы освещать предвыборную ситуацию в республике, экономические и политические процессы. Были планы взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона.

В Кишиневе без каких-либо внятных причин пограничники отказали во въезде съемочной группе "Вестей". Наш коллега Андрей Григорьев направлялся, чтобы освещать предвыборную ситуацию в республике, экономические и политические процессы. Были планы взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона. Все документы были в порядке, но этого оказалось мало. Впрочем, и раньше молдавская граница оказывалась не самой простой для российских журналистов.Из зоны прилета — сразу на вылет. Разговор с журналистами будет короткий. Документы погранслужба забирает, и без объяснения причин съемочную группу "Вестей" разворачивают домой. К самолету везут как вип-персон. Депортация в сопровождении на комфортабельном микроавтобусе.Они летели освещать предстоящие парламентские выборы, политическую и экономическую обстановку в стране. Были планы взять интервью у президента Молдавии Игоря Додона. Вот официальный запрос от канала: "Просим оказать содействие". А вот официальный ответ: "Аппарат главы государства дает согласие". Встреча была назначена на 11 утра 20 февраля."Мы тут же показали красивое письмо от молдавского президента. Они совещались, но, впрочем, недолго. Было похоже, что куда-то звонят, интересуются в каких-то вышестоящих инстанциях. После этого нам просто сообщили: "Пойдемте за нами!" Паспорта не отдавали, никаких бумаг не показывали", — рассказывает Андрей Григорьев, корреспондент программы "Вести".Приглашение главы республики — это повод отказать во въезде в страну. Президент вас ждет, но заехать вам нельзя. Когда снова будет можно, непонятно. Андрей Григорьев возвращается в Москву. "Вот бумаги кстати! Вот здесь есть пункт "Проинформирован об отказе во въезде в страну на основании...", но следующая строчка написана так, что там ничего не видно. Посмотрите, все предыдущие написаны очень отчетливо, а здесь не видно вообще ничего. То есть основание до сих пор нам неясно", — говорит журналист.Из Молдавии и раньше выдворяли журналистов телеканала "Россия 1": в марте 2015 года Александра Балицкого, а в мае того же года — Дмитрия Кайстро. На сегодняшнюю депортацию в аппарате президента уже отреагировали."Мы решительно осуждаем подобные действия и расцениваем их как новый вызов по отношению к нашему партнеру Российской Федерации и как явное ограничение доступа журналистов к информации", — заявил президент Молдавии Игорь Додон.Республикой управляет парламент, где сейчас большинство проевропейское. Полномочия президента предельно ограничены. Между Додоном и законотворцами с первого дня его президентства согласия нет. Он — за Россию, они — под Европу. Изменить ситуацию в стране должны выборы в парламент 24 февраля.За депутатские кресла борются четыре политические силы. Самый высокий рейтинг — у президентской Партии социалистов. У остальных, в том числе проамериканской партии "Действия и солидарности", значительно меньше. Додону сегодня нужно свое большинство в парламенте, тогда можно говорить о переменах в стране. Но Вашингтон вцепился мертвой хваткой и планирует сохранить у власти прозападную коалицию.