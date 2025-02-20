Подобный прогноз наблюдался и в прошлом году.

В областной Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций обсудили риски половодья, отметив, что уровни рек в этом году не должны превысить средних многолетних значений. При неблагоприятном развитии событий, 25 населенных пунктов могут попасть в зону подтопления, а 32 — оказаться отрезанными. Подобный прогноз наблюдался и в прошлом году.Кроме того, актуальной остается проблема тонкого льда. В связи с этим с 4 марта по 18 апреля пройдет акция «Опасный лёд!», в рамках которой спасатели усилят профилактическую работу с населением.Напомним, ранее мы писали, что