Директора владимирского филиала ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации «Шестого канала», речь о Дмитрии Малышеве. Как

Директора владимирского филиала ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По информации «Шестого канала», речь о Дмитрии Малышеве. Как установило следствие, он закрывал глаза на дефекты, которые допустил подрядчик, и принимал некачественные работы. В региональном Следкоме рассказывают, что в октябре 2023 года сотрудники филиала осуществляли приемку работ по двум госконтрактам –