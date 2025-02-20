В первый день гонки лыжники смогут пройти свободным стилем любую из дистанций в 5, 15, 25 или 50 км.

Впервые на Югорском лыжном марафоне откроют новую дистанцию на 15 км. Для участников XII гонки 5 и 6 апреля состоятся ретро- и этно-забеги, а также зрелищный финиш в черте города. С момента старта записи на участие в одном из самых масштабных лыжных соревнований нашей страны уже зарегистрировались 2 тысячи человек. Марафон пройдет в партнерстве с ВТБ.В первый день гонки лыжники смогут пройти свободным стилем любую из дистанций в 5, 15, 25 или 50 км. Во второй день спортсмены пробегут 15, 25 и 50 км классическим стилем и смогут принять участие в ретро-забеге на 8 км. В этом году каждый третий лыжник намерен пройти 50 км, большинство – свободным стилем. Каждый четвертый рассчитывает свои силы на 5 км. В рамках ретро-забега участники преодолеют 8 км в одежде и с инвентарём эпохи СССР, в рамках этно-забега – пройдут 1 км в лыжах и в костюмах народов Севера.«В этом году отличительной особенностью регистрации стала запись сразу целыми командами – по 15 человек и более. На Югорский лыжный марафон часто регистрируются семьями, ещё в прошлом году мы фиксировали, что семейных участников стало больше. Теперь команды растут. Мы подняли возраст бесплатного участия для детей с 12 до 16 лет, а для юношей 15-16 лет и девушек 17-18 лет, кто в силу возраста по правилам Федерации лыжных гонок России не может бежать 25 км, подготовим трассу на 15 км», – сообщил директор марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев.«В прошлом году Югорский лыжный марафон собрал в Ханты-Мансийске более 4 тысяч участников. Эта гонка входит в список лучших зимних спортивных событий России. В этом году возможность принять участие в таком масштабном соревновании станет особенно ценной – в центральной России теплая зима практически без снега, поэтому лыжники поедут за ним, а общее число участников марафона может стать рекордным за всю его историю. Рассчитываем, что новая трасса на 15 км увеличит для любителей лыж шансы побороться с олимпийскими чемпионами за призовое место», – отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.