Правительство выделило 2,5 миллиарда рублей только на выкуп недостроенных объектов для завершения их строительства.

19 февраля состоялась коллегия прокуратуры, в которой приняли участие прокурор Иван Грибов и губернатор Александр Авдеев. Главной темой встречи стали итоги работы надзорного ведомства за 2024 год и ситуация с обманутыми дольщиками жилого комплекса «Дуброва парк».Губернатор сообщил, что , а в отношении него возбуждено уголовное дело из-за ущерба, причиненного региональному бюджету в размере от 6 до 8,5 миллиардов рублей.Прокурор Грибов отметил, что правительство выделило 2,5 миллиарда рублей на выкуп недостроенных объектов для завершения их строительства. Однако это лишь первая мера в рамках восстановления прав дольщиков, дальнейшие шаги еще планируются.