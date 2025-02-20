Арендатор незаконно вырубил свыше 160 деревьев.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что областной суд оставил в силе решение Гороховецкого районного суда о взыскании более 2,3 миллиона рублей с арендатора лесного участка за незаконную вырубку деревьев.Установлено, что арендатор вырубил свыше 160 деревьев пород сосна, береза и ель за пределами выделенной ему территории, причинив ущерб государству в лице министерства лесного хозяйства. Незаконно вырубленные деревья были проданы.Сначала требования прокурора были удовлетворены в суде первой инстанции, однако ответчик обжаловал решение. Тем не менее, апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, и решение вступило в законную силу.