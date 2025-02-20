Новый выставочный павильон в Военно-патриотическом сквере. Владимирским студентам поручили задание – спроектировать небольшое помещение, где будут проходить тематические выставки. 20

Новый выставочный павильон в Военно-патриотическом сквере. Владимирским студентам поручили задание – спроектировать небольшое помещение, где будут проходить тематические выставки. 20 февраля во втором корпусе Владимирского государственного университета имени Столетовых наградили призеров конкурса на лучший проект. Будущие специалисты, призванные преображать инфраструктурную среду областной столицы, должны были воплотить архитектурное решение павильона в традициях белокаменного зодчества. Ребята признаются