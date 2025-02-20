Очаг возгорания был в банном комплексе.

В Муроме Владимирской области из горящей гостиницы эвакуировали 10 человек. Подробности рассказали в ГУ МЧС по региону. Огонь разгорелся в доме №3 по Красногвардейскому переулку.Очаг возгорания был в банном комплексе, из-за возгорания сажи внутри дымохода при перекаливании печи. Пламя охватило 8 квадратных метров.На ЧП работали 6 спасателей. Напомним, ранее мы писали, что