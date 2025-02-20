Церемония награждения лучших собак и кинологов России на днях прошла в Москве. Одними из победителей в номинации «Лучший кинолог и служебная собака» стали полицейский кинолог ОМОН

Церемония награждения лучших собак и кинологов России на днях прошла в Москве. Одними из победителей в номинации «Лучший кинолог и служебная собака» стали полицейский кинолог ОМОН «Невский» Росгвардии Владимирской области старший прапорщик полиции Екатерина и ее боевой напарник немецкая овчарка Яр. В пресс-службе Росгвардии региона рассказали о том, почему наши земляки стали одними из лучших.