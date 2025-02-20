Он находится в реанимации в крайне тяжелом, но стабильном состоянии.

В ночь на 18 февраля во Владимире произошло необычное ЧП — мужчина упал с 18-го этажа и смог выжить. Как сообщают в городском поисково-спасательном отряде, он пробил заднее стекло стоявшего внизу автомобиля и оказался в салоне.Пострадавшего госпитализировали, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.Напомним, ранее мы писали, что в