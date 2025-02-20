Руководитель Следкома Владимирской области Артем Кулаков встретился с Дмитрием Каном, который спас двух маленьких детей в 8 февраля. Муромлянин и его супруга получили благодарность за

Руководитель Следкома Владимирской области Артем Кулаков встретился с Дмитрием Каном, который спас двух маленьких детей в 8 февраля. Муромлянин и его супруга получили благодарность за героический поступок, рассказали в пресс-службе комитета региона. Из пресс-релиза Следкома области Артем Александрович в присутствии сотрудников следственного управления в торжественной обстановке поблагодарил героя за проявленные решительность, мужество и оперативность, отметил,