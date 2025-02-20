В парке «Дружба» появится лыжероллерная трасса. Сейчас завершается подготовка документов к торгам по выбору подрядчика, который спроектирует объект, сообщили в мэрии. По этому поводу в

В парке «Дружба» появится лыжероллерная трасса. Сейчас завершается подготовка документов к торгам по выбору подрядчика, который спроектирует объект, сообщили в мэрии. По этому поводу в администрации прошла встреча с представителями общественности. Общественники обозначили важность вопроса безопасности. Это спорт, а значит, нужно подумать о предотвращении травмоопасных ситуаций, чтобы на трассе никто не сталкивался, а также, чтобы