В ходе своей недавней командировки в зоне СВО Яр выполнил более 400 боевых выходов.

Немецкая овчарка Яр и ее хозяйка, старший прапорщик полиции Екатерина, стали победителями в номинации «Лучший кинолог и служебная собака». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.В ходе своей недавней командировки в зоне СВО Екатерина и Яр выполнили более 400 боевых выходов, проводя проверки местности и помогая задерживать преступников. Благодаря подготовке, Яр научилась своевременно реагировать на приближение вражеских дронов, что не раз спасало жизнь солдатам.За свои заслуги собака была награждена знаком отличия «За верную службу служебной собаке». Напомним, ранее мы писали, что