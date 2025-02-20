Пошли по стопам отцов и связали свою жизнь с вооружёнными силами России. Областной парламент совместно с фондом «Защитники Отечества» открыли выставку, посвященную участникам специальной

Пошли по стопам отцов и связали свою жизнь с вооружёнными силами России. Областной парламент совместно с фондом «Защитники Отечества» открыли выставку, посвященную участникам специальной военной операции. Проект под названием «Отец героя» про мужчин, чьи сыновья героически погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. На портретах изображены отцы, держащие в руках фотографии своих героев, а