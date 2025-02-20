Беглеца нашли спустя сутки в Нижнем Новгороде.

Девятиклассник из Владимира разыграл собственное похищение, чтобы получить от родителей полмиллиона рублей. Подросток сам ушел из дома, но взрослые об этом не знали. Маме начали поступать звонки с неизвестных номеров: женщину якобы шантажировали преступники, похитившие сына. Нашли беглеца спустя сутки в Нижнем Новгороде. Подробности — в материалеВрнут сына только за выкупУтро 17 февраля ничем не отличалось от предыдущих. Девятиклассник Максим (имя измененено, — прим.ред) вышел из дома на уроки во владимирскую школу на улице Лакина. Он зашел в учебное заведение, но в классе на уроке так и не появился. Подросток покинул школу всего через пару минут.Через несколько часов родители получили сообщение о том, что сына якобы похитили. Неизвестные потребовали выкуп в размере 500 твсяч рублей. Перепуганная семья попыталась связаться с Максимом, но парень не взял трубку.«Родители 15-летнего жителя Владимира обратились в правоохранительные органы. По факту произошедшего незамедлительно было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СУ СК РФ по региону.Разыграл или все-таки похитили?Изначально у правоохранительных органов появилась версия, что Максим специально разыграл родителей, желая получать деньги. Однако школьник утверждает, что его запугали. Аферисты так сильно «обработали» подростка, что он сам уехал в Нижний Новгород, а розыскать его получилось только спустя сутки.Но школьнику никто не помогал уехать из Владимира: Максим сам сбежал из школы и добрался до соседнего региона.«В настоящее время несовершеннолетний находится по месту жительства с законным представителем, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили следователи.Максима продолжают допрашивать. В его телефоне нашли переписки с аферистами. По предварительной информации, мальчика заставили вымогать деньги у родителей. Правоохранители разбираются в причинах случившегося.