Подрядчик, который должен был провести капремонт крыши больницы, взял 660 тысяч и исчез. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь о больнице №6,

Подрядчик, который должен был провести капремонт крыши больницы, взял 660 тысяч и исчез. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь о больнице №6, которая находится в Юрьевце. В ноябре 2024 года в электронном аукционе победил индивидуальный предприниматель из Калуги. За 2,2 миллиона рублей он должен был провести капитальный ремонт кровли. Из пресс-релиза