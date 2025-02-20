Подрядчик, который должен был провести капремонт крыши больницы, взял 660 тысяч и исчез. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь о больнице №6,
<a href="https://33live.ru/novosti/20-02-2025-podryadchik-kotoryj-dolzhen-byl-otremontirovat-kryshu-bolnicy-v-yurevce-vzyal-avans-i-ischez.html" target="_blank">Подрядчик, который должен был отремонтировать крышу больницы в Юрьевце, взял аванс и исчез</a> - Подрядчик, который должен был провести капремонт крыши больницы, взял 660 тысяч и исчез. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь о больнице №6,
[url=https://33live.ru/novosti/20-02-2025-podryadchik-kotoryj-dolzhen-byl-otremontirovat-kryshu-bolnicy-v-yurevce-vzyal-avans-i-ischez.html]Подрядчик, который должен был отремонтировать крышу больницы в Юрьевце, взял аванс и исчез[/url] - Подрядчик, который должен был провести капремонт крыши больницы, взял 660 тысяч и исчез. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Речь о больнице №6,