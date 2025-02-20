Губернатор Александр Авдеев высказался насчет Старых садов за ДТЮ. Он пояснил, что реорганизация зеленой зоны пройдет в несколько этапов. В начале февраля мэр Дмитрий Наумов созвал

Губернатор Александр Авдеев высказался насчет Старых садов за ДТЮ. Он пояснил, что реорганизация зеленой зоны пройдет в несколько этапов. В начале февраля мэр Дмитрий Наумов созвал масштабное заседание с жителями насчет благоустройства территории за Дворцом детского (юношеского) творчества. Тогда с градоначальником пришли пообщаться около сотни человек. Легким разговор назвать было нельзя. И вот спустя пару