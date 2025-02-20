Гусевчанин ринулся в горящий дом, чтобы вытащить оттуда неходячего соседа.

Из дома валили столбы дымаДнём 13 февраля сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области отрапортовали о героическом поступке жителя Гусь-Хрустального района, спасшего своего односельчанина.«12 февраля в 17:17 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Панфилово. На место оперативно выехали подразделения МЧС России, но ещё до их прибытия неравнодушный житель спас жизнь человека. Спасённый – хозяин дома, мужчина 1963 года рождения, был госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом». Пожар был ликвидирован гражданами самостоятельно до прибытия подразделений МЧС России. Горел диван в комнате на площади 2 кв. м», – говорилось в релизе.Спустя несколько часов после появления сообщения корреспонденту «АиФ» удалось найти контакты храбреца. 64-летний Александр Волков согласился рассказать о событиях того дня.«Было около 5 часов вечера, когда я вернулся домой и стал разогревать ужин. Взглянул в окно – а из соседнего дома столбы дыма валят: с чердака, из двери, с террасы. И я понял, что что-то у соседа горит. Позвонил жене, велел ей вызвать пожарных, а сам ринулся к соседскому дому», – вспоминал Александр.Со слов мужчины, ситуация усугублялась тем, что сосед практически не мог передвигаться без посторонней помощи.«Наверное, последние лет 10 Андрей ходил только с ходунками. Ну как ходил – с трудом перемещался по комнате и 10 метров мог преодолевать целый час», – уточнил собеседник.За мужчиной ухаживал его сын, который жил в том же самом посёлке. Как признался Александр, он тоже никогда в помощи не отказывал. Говорит, что иначе тут нельзя: сегодня ты помог, а завтра помогут тебе.«Так вот, открыл дверь в горящем доме, а там дым стоит: руку просунь – её не увидишь. Помчался к себе, нашёл фонарик, взял с собой полотенце, намочил, чтобы им лицо обмотать», – описывал собеседник.«Боялся, что не успею вытащить»Во время второй попытки Волков заметил, что буквально в 10 сантиметрах от земли есть воздух. Мужчина лёг на пол и пополз в сторону дивана, на котором обычно спал хозяин дома. К счастью спасателя, Андрей каким-то образом сам оказался на полу.«Я схватил его за руку и потянул в сторону выхода. Было непросто – словно 60-кило­граммовый мешок с цементом тягаешь. Очень боялся, что не успею вытащить Андрея из дымовой ловушки и мы вместе там и останемся», – рассказывал Александр.Чтобы не потерять сознание и глотнуть свежего воздуха, Волков несколько раз выбегал на улицу, после чего вновь возвращался в комнату.Вытащить человека удалось с третьей попытки. Александр принёс из дома пару курток и накрыл пострадавшего, пока не приехали сотрудники скорой, а сам побежал встречать пожарных.«Я считаю, что нам просто повезло, что я заметил дым в сумерках, иначе дождались бы огня – и тогда кто знает, может, Андрея бы не удалось спасти», – рассуждает собеседник.Напоследок Александр рассказал, что пожары в Панфилове – явление из ряда вон выходящее. За последние семь лет, которые он тут живёт после выхода на пенсию, огненных инцидентов не случалось ни разу.О том, что стало причиной ЧП, позднее расскажут дознаватели. Но, по предварительной версии, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты.Спас женщину с детьмиС начала февраля это уже третий официально зарегистрированный случай, когда наши земляки показывают своё неравнодушие.Как сообщает региональный минздрав, фельд­шер владимирской станции скорой помощи Роман Вицинский спас из огня женщину с детьми.Пожар случился 4 февраля в дерев­не Высоково. В частном жилом доме в это время находились мама и двое маленьких детей дошкольного возраста.Роман был в тот день у себя на даче. Увидел чёрный дым в доме по соседству и бросился на помощь. Отреагировал молниеносно.«Было довольно жарко. Валил сильный густой дым. Я крикнул: «Есть кто дома? Есть кто живой?» Откликнулись мама и ребёнок. Я понял, что все находятся на втором этаже. Спуститься вниз и выйти на улицу они уже не могли. И я предложил им разбить окно и прыгать. Мать не стала мешкать, сделала всё, как я сказал. Окно разбили. И все трое по очереди прыгали. Я всех поймал», – рассказывает Роман.После того как мама с детьми были спасены, фельдшер оказал им первую помощь и приютил в своём доме. Вызвал коллег со скорой и пожарных.Медик своим поступком не кичится – считает, что на его месте так поступил бы любой мужчина.Неделей ранее отличился житель Мурома Дмитрий Кан, который, увидев, как на окне третьего этажа играют двое малолетних детей и почувствовав, что те вот-вот сорвутся, бросился к дому и поймал озорников. Во время проверки выяснилось, что родители несовершеннолетних в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, предоставив детей самим себе. Те сначала выкидывали в окно игрушки, а потом выпали сами. Возбуждено уголовное дело.