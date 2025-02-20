Гусевчанин ринулся в горящий дом, чтобы вытащить оттуда неходячего соседа.
Из дома валили столбы дыма
Днём 13 февраля сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области отрапортовали о героическом поступке жителя Гусь-Хрустального района, спасшего своего односельчанина.
«12 февраля в 17:17 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Панфилово. На место оперативно выехали подразделения МЧС России, но ещё до их прибытия неравнодушный житель спас жизнь человека. Спасённый – хозяин дома, мужчина 1963 года рождения, был госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом». Пожар был ликвидирован гражданами самостоятельно до прибытия подразделений МЧС России. Горел диван в комнате на площади 2 кв. м», – говорилось в релизе.
Спустя несколько часов после появления сообщения корреспонденту «АиФ» удалось найти контакты храбреца. 64-летний Александр Волков согласился рассказать о событиях того дня.
«Было около 5 часов вечера, когда я вернулся домой и стал разогревать ужин. Взглянул в окно – а из соседнего дома столбы дыма валят: с чердака, из двери, с террасы. И я понял, что что-то у соседа горит. Позвонил жене, велел ей вызвать пожарных, а сам ринулся к соседскому дому», – вспоминал Александр.
Со слов мужчины, ситуация усугублялась тем, что сосед практически не мог передвигаться без посторонней помощи.
«Наверное, последние лет 10 Андрей ходил только с ходунками. Ну как ходил – с трудом перемещался по комнате и 10 метров мог преодолевать целый час», – уточнил собеседник.
За мужчиной ухаживал его сын, который жил в том же самом посёлке. Как признался Александр, он тоже никогда в помощи не отказывал. Говорит, что иначе тут нельзя: сегодня ты помог, а завтра помогут тебе.
«Так вот, открыл дверь в горящем доме, а там дым стоит: руку просунь – её не увидишь. Помчался к себе, нашёл фонарик, взял с собой полотенце, намочил, чтобы им лицо обмотать», – описывал собеседник.
«Боялся, что не успею вытащить»
Во время второй попытки Волков заметил, что буквально в 10 сантиметрах от земли есть воздух. Мужчина лёг на пол и пополз в сторону дивана, на котором обычно спал хозяин дома. К счастью спасателя, Андрей каким-то образом сам оказался на полу.
«Я схватил его за руку и потянул в сторону выхода. Было непросто – словно 60-килограммовый мешок с цементом тягаешь. Очень боялся, что не успею вытащить Андрея из дымовой ловушки и мы вместе там и останемся», – рассказывал Александр.
Чтобы не потерять сознание и глотнуть свежего воздуха, Волков несколько раз выбегал на улицу, после чего вновь возвращался в комнату.
Вытащить человека удалось с третьей попытки. Александр принёс из дома пару курток и накрыл пострадавшего, пока не приехали сотрудники скорой, а сам побежал встречать пожарных.
«Я считаю, что нам просто повезло, что я заметил дым в сумерках, иначе дождались бы огня – и тогда кто знает, может, Андрея бы не удалось спасти», – рассуждает собеседник.
Напоследок Александр рассказал, что пожары в Панфилове – явление из ряда вон выходящее. За последние семь лет, которые он тут живёт после выхода на пенсию, огненных инцидентов не случалось ни разу.
О том, что стало причиной ЧП, позднее расскажут дознаватели. Но, по предварительной версии, пожар вспыхнул из-за непотушенной сигареты.
Спас женщину с детьми
С начала февраля это уже третий официально зарегистрированный случай, когда наши земляки показывают своё неравнодушие.
Как сообщает региональный минздрав, фельдшер владимирской станции скорой помощи Роман Вицинский спас из огня женщину с детьми.
Пожар случился 4 февраля в деревне Высоково. В частном жилом доме в это время находились мама и двое маленьких детей дошкольного возраста.
Роман был в тот день у себя на даче. Увидел чёрный дым в доме по соседству и бросился на помощь. Отреагировал молниеносно.
«Было довольно жарко. Валил сильный густой дым. Я крикнул: «Есть кто дома? Есть кто живой?» Откликнулись мама и ребёнок. Я понял, что все находятся на втором этаже. Спуститься вниз и выйти на улицу они уже не могли. И я предложил им разбить окно и прыгать. Мать не стала мешкать, сделала всё, как я сказал. Окно разбили. И все трое по очереди прыгали. Я всех поймал», – рассказывает Роман.
После того как мама с детьми были спасены, фельдшер оказал им первую помощь и приютил в своём доме. Вызвал коллег со скорой и пожарных.
Медик своим поступком не кичится – считает, что на его месте так поступил бы любой мужчина.
Неделей ранее отличился житель Мурома Дмитрий Кан, который, увидев, как на окне третьего этажа играют двое малолетних детей и почувствовав, что те вот-вот сорвутся, бросился к дому и поймал озорников. Во время проверки выяснилось, что родители несовершеннолетних в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, предоставив детей самим себе. Те сначала выкидывали в окно игрушки, а потом выпали сами. Возбуждено уголовное дело.