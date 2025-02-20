На время судебных разбирательств.

В Суздале Владимирской области у «Суздальской православной гимназии» временно отозвали статус «православной» до решения суда. Согласно сообщению сайта Владимирской епархии, приостановлено действие Конфессионального представления (КП), подтверждающего связь учебного заведения с Русской Православной Церковью.Это решение продлится до завершения судебного разбирательства, в ходе которого оспаривается КП, выданное гимназии 16 июля 2017 года.Напомним, ранее мы писали, что