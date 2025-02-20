Решение о приостановлении действия конфессионального представления, которое как раз и дает статус православной гимназии, приняла аттестационная комиссия Синодального отдела религиозного

Решение о приостановлении действия конфессионального представления, которое как раз и дает статус православной гимназии, приняла аттестационная комиссия Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сообщили во Владимирской епархии. Решение действует с 13 февраля этого года. Свой статус гимназия пока потеряла не окончательно – до окончания судебного разбирательства. Напомним, ранее руководитель гимназии Нина Аникина подала иск в