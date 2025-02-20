Ущерб бюджету от деятельности строительных компаний Другова и Хромова оценивается до 8,5 миллиарда рублей. Эти данные привел губернатор области Александр Авдеев на заседании коллегии

Ущерб бюджету от деятельности строительных компаний Другова и Хромова оценивается до 8,5 миллиарда рублей. Эти данные привел губернатор области Александр Авдеев на заседании коллегии областной прокуратуры. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Ущерб бюджету компаниями Другова и Хромова суммарно составит, вот я новую справку для Ивана Владимировича подготовил, от 6 до 8,5 миллиардов рублей. И надо