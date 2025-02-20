Чемпионат и первенство России по ездовому спорту пройдут в Доброграде. Первые гонки на собачьих упряжках состоятся уже завтра, 21 февраля, сообщили в правительстве области. Старт – в 17:00. В

Чемпионат и первенство России по ездовому спорту пройдут в Доброграде. Первые гонки на собачьих упряжках состоятся уже завтра, 21 февраля, сообщили в правительстве области. Старт – в 17:00. В семь часов вечера пройдет торжественное открытие турнира. 22 февраля спортсмены будут соревноваться на средних и спринтерских дистанциях с 9 утра до 14:00. Последний день состязаний – 23