Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России Владимира Путина.

Форум будущих технологий, на котором будут обсуждаться вопросы создания передовых материалов для разных отраслей российской промышленности, открывается в четверг в Москве.Форум проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России Владимира Путина. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.В программе нынешнего форума – дискуссии о технологических и научных приоритетах индустрии, инвестициях в текущие проекты и расширении производств, подготовке кадров, совершенствовании регулирования и других значимых аспектах. Форум завершится формулированием предложений по развитию индустрии новых материалов и химии.На площадке форума откроется выставка передовых разработок, на которой свои проекты представят наукоемкие предприятия со всей страны. Ведущие российские корпорации покажут прорывные технологии и достижения в области химии и новых материалов.Стенд Минпромторга РФ будет символизировать национальный проект "Новые материалы и химия". Посетители смогут ознакомиться с четырьмя направлениями нацпроекта: редкоземельные металлы, химия, биотехнологии и композитные материалы. На стенде представят инновационные разработки для медицины и сельского хозяйства, сырье для высокотехнологичных проектов, кормовые добавки и биореакторы, композитные материалы для изготовления умных протезов, деталей для автомобилей, авиации и беспилотных летательных систем, уникальную коллекцию и изделия из редкоземельных металлов и другие экспонаты.Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" представит целый ряд разработок в различных областях материаловедения. Результаты научной работы Курчатовского института находят сегодня применение в атомной промышленности, авиационном и космическом машиностроении, судостроении, микроэлектронике, медицине. Среди проектов, которые будут продемонстрированы на форуме, – авиационные детали, изготовленные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинского применения, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и др.Здесь же можно будет увидеть макет синхротронно-лазерного комплекса "СИЛА" – принципиально новой исследовательской мегаустановки, которая строится на площадке НИЦ "Курчатовский институт" в Протвино (Московская область). "СИЛА" превосходит по техническим характеристикам действующие и проектируемые международные проекты и позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах любых веществ на уровне отдельных атомов."Росатом" представит разработки организаций атомной отрасли. На стенде госкорпорации покажут технологию полного цикла получения материалов на основе бериллия для изготовления космических аппаратов, композиционный материал с включением карбида бора для защиты от нейтронного излучения, универсальную технологическую платформу для синтеза инкапсулированных радиофармпрепаратов, углеродное волокно для изготовления легких несущих конструкций в судостроении, авиации, ветроэнергетике, строительстве и других отраслях.В 2025 году Форум будущих технологий проводится при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами форума выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер – Сбер, стратегический партнер – ПАО "Россети", стратегический научный партнер – НИЦ "Курчатовский институт".