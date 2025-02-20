Гостиница «Святогор», находящаяся по адресу Красногвардейский переулок, 3, в Муроме загорелась вечером 19 февраля. В 20:56 на место вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС области. 10

Гостиница «Святогор», находящаяся по адресу Красногвардейский переулок, 3, в Муроме загорелась вечером 19 февраля. В 20:56 на место вызвали спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС области. 10 человек были эвакуированы. Горела баня. Пожарные потушили пламя на 8 квадратах. Как оказалось, огонь возник из-за возгорания сажи внутри дымохода при перекаливании печи. Ранее из-за перекала печи горел частный