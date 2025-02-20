В женской колонии в поселке Головиново Судогодского района заключенные перерабатывали сверхурочно. При этом за дополнительное время им не доплачивали. Данный факт выяснился при проверке

В женской колонии в поселке Головиново Судогодского района заключенные перерабатывали сверхурочно. При этом за дополнительное время им не доплачивали. Данный факт выяснился при проверке прокуратуры. Из пресс-релиза прокуратуры области Проверочными мероприятиями установлено, что в октябре 2024 года осужденными одной из бригад выполнялись работы сверхустановленного времени, при этом необходимые документы для привлечения женщин к труду свыше