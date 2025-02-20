Они намерены писать обращение к Владимиру Путину.

Общественники из Александровского района Владимирской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о праздновании 500-летия Ивана Грозного в 2030 году. 20 февраля руководитель музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбакова предложила идею и объяснила, что указ поможет привлечь дополнительное финансирование для благоустройства города и превращения его в туристический центр.Глава администрации района Анна Кузнецова поддержала инициативу. Рыбакова отметила необходимость подготовки мероприятий и программ, добавив, что у города высокие шансы на получение указа, учитывая историческую значимость Ивана Грозного для России и богатое прошлое Александрова, который является кандидатом на вхождение в Золотое кольцо.