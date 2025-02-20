Женщины отдавали свои сбережения, брали кредиты и продавали недвижимость.

Мужчина из Владимирской области, освободившийся из тюрьмы в 2013 году после отбывания срока за брачные аферы, снова оказался за решеткой. С марта 2023 года он был задержан, после того как обманул 24 женщины на 34 миллиона рублей.Для подготовки к совместной жизни аферист искал жертв и просил деньги под различными предлогами. Женщины отдавали свои сбережения, брали кредиты и продавали недвижимость. Его жертвами стали жительницы из Владимирской, Московской, Ярославской и других областей, а также крупных городов России.Напомним, ранее мы писали, что в январе во Владимирской области сыграли 385 свадеб.