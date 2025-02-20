Мэрия организовала более двадцати развлекательных программ.

Во Владимире начнется Масленичная неделя с 24 февраля. В городе пройдут различные мероприятия: игры, мастер-классы, концерты и ярмарка в музыкальном театре «Разгуляй». В доме культуры молодежи состоится игровое шоу, а в микрорайоне Энергетик программа «Масленица у ворот» начнется в 17:00.Мэрия организовала более двадцати развлекательных программ, включая сжигание чучела зимы и забав в Центральном парке 1 и 2 марта.Напомним, ранее мы писали, что