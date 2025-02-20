Ночью 19 февраля сотрудники Центра управления городскими дорогами восстановили освещение на улице Северной и на переходе к школе №21 на улице Мира. Также специалисты провели рейд по фонарям

Ночью 19 февраля сотрудники Центра управления городскими дорогами восстановили освещение на улице Северной и на переходе к школе №21 на улице Мира. Также специалисты провели рейд по фонарям на улицах Чайковского, Верхней и Нижней Дуброве, проспектах Строителей и Ленина. Заменили вышедшие из строя плафоны и светильники. Из поста Центра управления городскими дорогами в соцсетях Днем