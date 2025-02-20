Ночью 19 февраля сотрудники Центра управления городскими дорогами восстановили освещение на улице Северной и на переходе к школе №21 на улице Мира. Также специалисты провели рейд по фонарям
<a href="https://33live.ru/novosti/20-02-2025-vo-vladimire-na-neskolkix-ulicax-obnovili-svetilniki.html" target="_blank">Во Владимире на нескольких улицах обновили светильники</a> - Ночью 19 февраля сотрудники Центра управления городскими дорогами восстановили освещение на улице Северной и на переходе к школе №21 на улице Мира. Также специалисты провели рейд по фонарям
[url=https://33live.ru/novosti/20-02-2025-vo-vladimire-na-neskolkix-ulicax-obnovili-svetilniki.html]Во Владимире на нескольких улицах обновили светильники[/url] - Ночью 19 февраля сотрудники Центра управления городскими дорогами восстановили освещение на улице Северной и на переходе к школе №21 на улице Мира. Также специалисты провели рейд по фонарям