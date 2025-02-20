Текущее здание, являющееся объектом культурного наследия XIX века, нуждается в ремонте.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в городе планируется строительство нового здания для регионального управления министерства юстиции. Проектирование объекта начнется после формирования земельного участка, который включает в себя выкуп частных участков под заброшенными домами.Министр юстиции России Константин Чуйченко, посетивший регион с рабочим визитом, подтвердил договоренности о подготовке площадки для строительства.Авдеев отметил, что текущее здание, являющееся объектом культурного наследия XIX века, нуждается в ремонте, и целесообразнее построить новое здание, чем временно переселять сотрудников. В нем также планируется разместить Владимирскую лабораторию судебной экспертизы, которая испытывает нехватку площадей для проведения исследований. Новое здание будет соответствовать современным стандартам и технологиям, что невозможно реализовать в существующих условиях.Напомним, ранее мы писали, что