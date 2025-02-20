В областной Комиссии по предупреждению ЧС обсудили риски половодья в этом году. Предполагается, что уровни рек не превысят средних многолетних значений. При наихудшем сценарии в зону

В областной Комиссии по предупреждению ЧС обсудили риски половодья в этом году. Предполагается, что уровни рек не превысят средних многолетних значений. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 25 населенных пунктов, 32 могут быть отрезаны. Такой же прогноз был и в прошлом году. Кроме половодья, есть еще одна актуальная проблема – тонкий лед. в