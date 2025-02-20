В Роспотребнадзоре области подвели итоги прошлого года. Как сообщили в надзорном ведомстве, из 2021 пробы молочной и масложировой продукции в 4,4% были обнаружены нарушения по

В Роспотребнадзоре области подвели итоги прошлого года. Как сообщили в надзорном ведомстве, из 2021 пробы молочной и масложировой продукции в 4,4% были обнаружены нарушения по физико-химическим показателям. Примерно в такой же части от общего количества отобранных проб выявили кишечную палочку. Из пресс-релиза Роспотребнадзора области Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий