В июле 2024 года жители СНТ Александровского района заметили в своих огородах медвежонка, который повадился есть ягоды, выращенные дачниками. Сотрудники Госохотинспекции области пытались

В июле 2024 года жители СНТ Александровского района заметили в своих огородах медвежонка, который повадился есть ягоды, выращенные дачниками. Сотрудники Госохотинспекции области пытались прогнать зверя в лес, но он все возвращался к людям. Кроме того, медведь не боялся машин и собак, и в принципе не проявлял агрессии. Косолапого поймали и решили найти ему дом, раз