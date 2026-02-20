Во Владимире 21 февраля С 8:00 до 17:00 временно ограничат движение транспорта на участке улицы Михайловской. Это связано с проведением комплексной уборки снега. Об этом предупредили в

Во Владимире 21 февраля С 8:00 до 17:00 временно ограничат движение транспорта на участке улицы Михайловской. Это связано с проведением комплексной уборки снега. Об этом предупредили в горадминистрации. Работы пройдут на отрезке от улицы Полины Осипенко до улицы Усти-на-Лабе. Водителей просят заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты.