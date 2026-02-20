Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
"Хочу поблагодарить вас за мужество,
верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.
Как следует из сообщения властей Московской
области, медалью Луки Крымского отмечен хирург Химкинской больницы Леонид
Толкачев, работавший в Мариуполе, Курске и "Крокус Сити Холле".
Кроме того, благодарность президента РФ
Владимира Путина объявлена хирургу из Дубны Игорю Игнатчику, выезжавшему в
полевые госпитали.
Также сообщается, что участник СВО Сергей
Константинов удостоен медали ордена "Родительская слава", а ордена
"За доблесть и мужество" получили заместитель командира роты Юрий,
операторы дронов Никита и Богдан, стрелок Александр.
Орденом Преподобного Сергия Радонежского
награждены ветераны СВО Юрий Лысенков и Виктор Дядюра, потерявший ногу при
выполнении боевой задачи. Дядюра возглавляет военно-патриотический клуб
"Штурмовик" в Щелкове.
Несколькими днями ранее власти Подмосковья
сообщили об отправке в зону спецоперации более двух десятков тонн гуманитарной
помощи. Сбор в рамках проекта "Доброе дело" был приурочен к 23
февраля.