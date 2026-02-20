Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья."Хочу поблагодарить вас за мужество,верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.Как следует из сообщения властей Московскойобласти, медалью Луки Крымского отмечен хирург Химкинской больницы ЛеонидТолкачев, работавший в Мариуполе, Курске и "Крокус Сити Холле".Кроме того, благодарность президента РФВладимира Путина объявлена хирургу из Дубны Игорю Игнатчику, выезжавшему вполевые госпитали.Также сообщается, что участник СВО СергейКонстантинов удостоен медали ордена "Родительская слава", а ордена"За доблесть и мужество" получили заместитель командира роты Юрий,операторы дронов Никита и Богдан, стрелок Александр.Орденом Преподобного Сергия Радонежскогонаграждены ветераны СВО Юрий Лысенков и Виктор Дядюра, потерявший ногу привыполнении боевой задачи. Дядюра возглавляет военно-патриотический клуб"Штурмовик" в Щелкове.Несколькими днями ранее власти Подмосковьясообщили об отправке в зону спецоперации более двух десятков тонн гуманитарнойпомощи. Сбор в рамках проекта "Доброе дело" был приурочен к 23февраля.