Во Владимирской области новый очаг бешенства. Опасную инфекцию выявили в деревне Корнево Собинского муниципального округа, заболело домашнее животное (собака).Бешенство — смертельно опасная инфекция, которая поражает нервную систему, поэтому важно действовать быстро и грамотно при любом подозрении на контакт с зараженным животным.Источниками инфекции могут стать бездомные кошки и собаки, домашние питомцы, которые не привиты, дикие животные — лисы, волки, летучие мыши.