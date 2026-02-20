Наталья Матвеева, корреспондент «Шестого канала» На голосовании дольщиков 5-го корпуса ЖК «Дуброва парк 2» практически нет людей. Как оказалось, почти все решили устроить бойкот, им не

Наталья Матвеева, корреспондент «Шестого канала» На голосовании дольщиков 5-го корпуса ЖК «Дуброва парк 2» практически нет людей. Как оказалось, почти все решили устроить бойкот, им не нравятся предложенные варианты. Выплаты по ДДУ дольщиков не устраивают. ЖСК здесь даже не рассматривают — строительная готовность дома – 10%, а инвестора так и не нашли. Люди говорят, выбирать